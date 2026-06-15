أبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في خريف 2026

تستعد شركة أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة، عبر إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة آيفون 18، في خطوة يُتوقع أن تمثل أحد أكبر التحولات في تاريخ الشركة منذ إطلاق أول هاتف آيفون.

تستعد شركة أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة، عبر إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة آيفون 18، في خطوة يُتوقع أن تمثل أحد أكبر التحولات في تاريخ الشركة منذ إطلاق أول هاتف آيفون .

تعمل أبل على تطوير هاتف قابل للطي قد يحمل اسم آيفون ألترا، على أن يتم طرحه بالتزامن مع هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس خلال خريف عام 2026. ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز على تصميم قابل للطي مع مفصلات متطورة وخامات تصنيع فاخرة، في محاولة لمنافسة الأجهزة القابلة للطي التي تقدمها شركات مثل سامسونج وجوجل.

كشفت تقديرات محللي بنك جي بي مورغان إلى أن سعر الهاتف سيبدأ من نحو 1999 دولارا في السوق الأمريكية، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أن السعر قد يصل إلى 2399 دولارا بسبب ارتفاع كلفة المكونات والتقنيات المستخدمة. وبذلك قد يصبح الهاتف الأغلى في تاريخ سلسلة آيفون، متجاوزا أسعار بعض أجهزة الحاسوب المحمولة الاحترافية. تعتمد أبل على استراتيجية مختلفة عن منافسيها، إذ تفضل طرح جهاز فائق المواصفات ومرتفع السعر بدلا من زيادة أسعار جميع طرازات آيفون.

ومن المتوقع أن تبقى أسعار آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس قريبة من مستويات الجيل السابق، مع أسعار تبدأ من 1099 دولارا و1299 دولارا على التوالي. ويرى محللون أن هذه السياسة تساعد الشركة على الحفاظ على جاذبية هواتفها التقليدية، بينما يستهدف الهاتف القابل للطي فئة المستخدمين الراغبين في الحصول على أحدث الابتكارات التقنية. في السنوات الأخيرة، لجأت بعض الشركات المنافسة إلى رفع أسعار هواتفها الرائدة بصورة غير مباشرة من خلال إلغاء خيارات التخزين الأقل سعة.

فعلى سبيل المثال، قلّصت سامسونج بعض خيارات السعات المنخفضة في هواتفها الرائدة، فيما رفعت شركات أخرى أسعار أجهزتها نتيجة ارتفاع كُلف الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. أما أبل فتسعى إلى الإبقاء على أسعار الطرازات الأساسية مستقرة نسبيا، مع تقديم فئة جديدة مرتفعة السعر تتحمل الزيادة في الكُلف.

وبحسب تقرير نشره موقع أبل إنسايدر، ألمح لين إن بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة لارغان بريسيجن المتخصصة في تصنيع عدسات الهواتف الذكية، إلى وجود منتجات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الربع الثالث من العام، بينما سيتم تأجيل بعضها إلى مطلع العام المقبل. وفي تطور آخر، نقلت تقارير عن روان تشاو تسونغ، المدير العام لشركة شين ري شينغ المتخصصة في تصنيع مكونات المفصلات والمحامل لآيفون القابل للطي، أن شركته أصبحت جاهزة للإنتاج وتنتظر فقط قرار أبل النهائي بشأن موعد الشحن.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، يرى مراقبون أن تصريحات الموردين تتوافق مع سلسلة من التقارير السابقة التي تحدثت عن تأخير محتمل في إنتاج الهاتف القابل للطي. وكانت بعض التسريبات قد رجحت في وقت سابق أن تكشف أبل عن الهاتف خلال مؤتمر سبتمبر 2026، على أن تبدأ عمليات الشحن في أكتوبر بكميات محدودة، على غرار ما حدث عند إطلاق سماعات إيربودز لأول مرة





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