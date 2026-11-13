أبل تغلق مجتمع الدعم التقني الرسمي بعد 28 عاما

أعلنت شركة أبل إغلاق مجتمع الدعم التقني الرسمي نهائيا في 20 نوفمبر بعد 28 عاما، حوّلتها لمنصة للقراءة فقط وتوجه المستخدمين لقنوات رسمية بديلة.

أعلنت شركة "أبل" عن إغلاق مجتمع الدعم الفني الرسمي التابع لها نهائيا، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء واحدة من أقدم منصات التواصل التقني بين المستخدمين على نطاق عالمي. وسيتم إقفال المنصة بشكل رسمي في 20 نوفمبر الجاري، مما ينهي مسيرة عمل استمرت لنحو 28 عاما. خلال هذه الفترة الممتدة، سمحت المنصة للمستخدمين بتبادل الخبرات الفنية، وطرح الأسئلة التقنية المعقدة، ومساعدة بعضهم البعض في حل المشكلات المتعلقة بأنظمة تشغيل الشركة ومنتجاتها المتعددة وخدماتها السحابية.

إغلاق نهائي لمنصة الدعم التقني منذ 1998

ووفقا لما أورده موقع "MacRumors"، نشرت شركة أبل إشعارا رسميا على الصفحة الرئيسية لمجتمع الدعم التقني، تعلن فيه بوضوح عن موعد الإغلاق النهائي للمنصة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أوقفت بالفعل إمكانية نشر مشاركات أو مواضيع جديدة على الموقع، وقد حوّلت المنصة بالكامل إلى وضع القراءة فقط. هذا يعني أن المستخدمين ما زالوا قادرين على الاطلاع على المناقشات القديمة والإجابات التي تم تقديمها سابقا، دون أن تكون لديهم القدرة على إضافة أسئلة جديدة أو التعليق على المواضيع القائمة.

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يعود تاريخ إطلاق مجتمع الدعم التقني إلى عام 1998، وشهد على مدار سنوات طويلة تغييرات متعددة في اسمه وطريقة عمله التقنية وإدارية. ففي مرحلة سابقة من تاريخه، عُرف هذا المنتدى باسم "Apple Discussions" قبل أن يحمل اسمه الحالي "Apple Support Community". شكل هذا المنتدى على مدى عقود مصدرا مهما جدا للمعلومات والإرشادات التقنية الموثقة، حيث اعتاد مستخدمو أجهزة أبل اللجوء إليه باستمرار للبحث عن حلول عملية للمشكلات التقنية التي تواجههم.

كما كان المستخدمون يستفسرون عبر المنصة عن كيفية استخدام ميزات معينة في هواتف آيفون وأجهزة ماك وغيرها من منتجات الشركة التقنية المتطورة. وكانت المناقشات والإجابات المنشورة من قبل المستخدمين تظهر غالبا ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث العالمية عند البحث عن حلول للأعطال التقنية أو طرق الاستفادة من خصائص أجهزة أبل. وقد أتاح المنتدى تبادل التجارب الحية والحلول العملية بين أصحاب الأجهزة أنفسهم، وإن تفاوتت جودة الإجابات ومدى دقتها الفني.

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أبل تراجع الاستراتيجية وتوجه للقنوات الرسمية

في تعليق صريح على قرار الإغلاق النهائي،وضحت شركة أبل، في تصريح لموقع "MacRumors"، أن الخطوة جاءت "بعد تقييم دقيق للاستراتيجية واحتياجات العملاء" على المدى الطويل. ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المحددة التي دفعتها إلى إنهاء هذه المنصة التقليدية، التي كان يعتمد عليها آلاف المستخدمين سنويا. وأكدت الشركة أن المستخدمين لا يزالون قادرين على الحصول على الإرشادات والمساعدة الموثوقة من خلال موقع دعم أبل الرسمي.

يوفر موقع الدعم الرسمي الجديد معلومات شاملة حول جميع المنتجات والخدمات الحديثة التي تطرحها الشركة، بالإضافة إلى أدوات استكشاف المشكلات وإصلاحها التي تم تطويرها تقنيا. ويأتي هذا القرار في وقت تتعدد فيه المنصات الرقمية التي يلجأ إليها المستخدمون لتبادل النصائح والخبرات التقنية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمعات المتخصصة على الإنترنت.

يعتقد محللون أن تعدد هذه المنصات قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي دفعت شركة أبل إلى إعادة تقييم دور منتداها التقليدي القديم. وقد وجدوا أن المنتدى لا يتوافق بشكل كاف مع احتياجات العملاء الحالية في ظل سرعة تطور التكنولوجيا. وبإغلاق هذه المنصة، تطوي أبل صفحة مهمة من تاريخ الدعم التقني التفاعلي الذي اعتمد لسنوات طويلة على خبرات المستخدمين وتجاربهم المباشرة.

آثار القرار على المستخدمين وقنوات الدعم البديلة

تنقل شركة أبل الآن جميع الباحثين عن المساعدة التقنية إلى قنواتها الرسمية المعتمدة وغيرها من المساحات الرقمية المتاحة التي تديرها الشركة مباشرة. وهذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على طريقة تعامل المستخدمين مع المشكلات التقنية، حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد على مجتمع المستخدمين الحر كقناة أولية للدعم.

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يهدف هذا الانتقال إلى توحيد مصادر الدعم الفني وضمان دقة المعلومات المقدمة، خاصة في ظل التعقيدات التقنية المتزايدة لأنظمة التشغيل الحديثة. ويظل المستخدمون بحاجة للتكيف مع هذه القنوات الرسمية الجديدة التي توفر دعمًا مباشرًا وموحدًا من قبل الشركة المصنعة، مما يغير بشكل جذري ثقافة الدعم المجتمعي التي كانت سائدة لعقود.