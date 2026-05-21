تتضمن هذه المقالة أبرز تميمات كأس العالم لكرة القدم، بدءاً من تميمة إنجلترا 1966 التي جسدت هوية البلد المضيف، وصولاً إلى تميمة فرنسا الديك «فوتيكس» التي جسدت هوية فرنسا، وتتميز هذه التمائم بكونها تحمل رمزية ورمزيات مختلفة تعكس ثقافة البلد المضيف أو شخصية اللاعب أو رمز خاص بالبطولة.

بدأ اعتماد تميمة كأس العالم لكرة القدم في نسخة إنجلترا 1966، لتظهر رموزاً ظريفة تمثل هوية البلد المضيف، وتُستخدم لأغراض التسويق وإضفاء أجواء من المرح بين الجماهير.

إنجلترا 1966: ويلي يمثل «ويلي» أول تميمة رسمية في تاريخ كأس العالم، ويعتبره كثيرون الأفضل على الإطلاق. وجاء على شكل أسد يرتدي قميصاً يحمل علم المملكة المتحدة، كُتبت عليه عبارة «كأس العالم». وبفضل النجاح الكبير الذي حققه، أصبح اعتماد تميمة رسمية تقليداً ثابتاً في البطولات الرياضية الكبرى. سارت المكسيك على خطى «ويلي» عبر تميمة «خوانيتو»، وهو صبي صغير يرتدي قبعة السومبريرو التقليدية والقميص الأخضر لمنتخب المكسيك، في أول نسخة من كأس العالم تُبث بالألوان.

جسدت التميمة الرسمية لمونديال 1974 صبيين يرتديان قميص منتخب ألمانيا الغربية، في رمز للمودة والصداقة بعد 32 عاماً من الحرب العالمية الثانية. واصلت الأرجنتين فكرة الصبي الصغير، عبر «غاوتشيتو» الذي ارتدى زي المنتخب الوطني والقبعة التقليدية، مع منديل أصفر وسوط يرمزان إلى ثقافة رعاة الماشية في البلاد. قدمت إسبانيا مفهوماً مختلفاً للتميمة، إذ جاءت على شكل برتقالة مبتسمة ترتدي ألوان المنتخب الإسباني، في واحدة من أكثر الشخصيات شهرة بتاريخ البطولة.

عادت المكسيك لاستخدام الرموز المحلية، وهذه المرة عبر ثمرة فلفل حار ترتدي قبعة السومبريرو الشهيرة، مع شارب مكسيكي تقليدي طويل. ابتعدت إيطاليا عن التصاميم التقليدية، وقدمت «تشاو» بشكل عصري مكون من مجموعة عصي بألوان العلم الإيطالي، مع كرة قدم في موضع الرأس. اختار الجمهور الأمريكي تميمة «سترايكر»، وهو كلب يرتدي ألوان العلم الأمريكي، مع شعار البطولة على القميص. اعتمدت فرنسا الديك «فوتيكس» تميمة رسمية للبطولة، بألوان العلم الفرنسي، ليصبح واحداً من أكثر التمائم شعبية في تاريخ كأس العالم.

شهدت البطولة أول تميمة ثلاثية بتصميم مستقبلي، حيث ظهرت شخصيات خيالية تمارس لعبة افتراضية تحمل اسم «أتموبول». عاد ألمانيا إلى التصاميم التقليدية من خلال أسد يحمل اسم «غوليو 6» برفقة كرة ناطقة تدعى «بيله». ظهر «زاكومي» على شكل فهد مرح، يحمل اسمه دلالة على جنوب أفريقيا ورقم 10، في محاولة لإضفاء أجواء من المتعة والحيوية. جاءت التميمة على شكل حيوان «الدرعاء» المهدد بالانقراض، في رسالة توعوية مرتبطة بالبيئة والحفاظ على الطبيعة.

مثّل الذئب «زابيفاكا» تميمة مونديال روسيا، مرتدياً نظارات رياضية وقميص البطولة، بينما يعني اسمه باللغة الروسية «مسجل الأهداف». قدمت قطر تميمة «لعيب» المستوحاة من شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، تعكس روح المغامرة وحب كرة القدم. يجسد «مايبل الموظ» شخصية عاشقة للموسيقى وفنون الشارع، إلى جانب شغفه بكرة القدم وحراسة المرمى. يمثل «زايو اليغور» روح الثقافة المكسيكية، ويظهر كمهاجم سريع وموهوب يحتفي بالرقص والطعام والتقاليد المحلية.

يعكس «كلاتش» روح المغامرة والتنوع الثقافي في الولايات المتحدة، ويظهر كشخصية قيادية تلهم من حولها داخل الملعب وخارجه





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم لكرة القدم تميم كأس العالم لكرة القدم أبرز تميمات كأس العالم لكرة القدم تاريخ تميمات كأس العالم لكرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نجل نجم المنتخب الإنجليزي السابق يتهم ضربات الرأس بالتسبب في وفاة والده | دبي الرياضيةقال نجل نوبي ستايلز، أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي بطل كأس العالم 1966، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن سبب تعرض والده لمرض الخرف والذي عانى منه لسنوات حتى وفاته، جاء بسبب التسديد الدائم لضربات الرأس في لعبة كرة القدم. وكان تشريح جثة ستايلز، الذي توفي عن عمر 78 عاما، قد أكد تأثر منطقة المخ بالتعرض المت...

Read more »

طرح نسخة نادرة من ديوان الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا للبيع في مزادطرحت للبيع نسخة نادرة لديوان 'المساء' (طبعة عام 1912) بقلم الشاعرة الروسية الشهيرة، آنا أخماتوفا (1889–1966) في مزاد 'ليتفوند' الروسي مقابل مليوني روبل (27 ألف دولار).

Read more »

وفاة الإنكليزي جورج كوهين بطل العالم عام 1966توفي المدافع الأيمن للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم المتوج بلقب كأس العالم عام 1966 جورج كوهين عن سن 83 عاما حسبما أعلن ناديه السابق فولهام الجمعة. وكتب النادي اللندني تكريما له على موقعه على الإنترنت 'يشعر الجميع في نادي فولهام بحزن عميق عندما علموا بوفاة أ

Read more »

اللغة العربية إلى أين؟ (68)عندما بدأت مسيرة النهضة في الإمارات والتي ترجع إلى عام 196 كانت اللغة العربية في وضع صعب لاسيما وأن معظم الوافدين في الدولة من مختلف أنحاء العالم، كانوا يستخدمون لغاتهم الخاصة.. المزيد في مقال خليل عيلبوني

Read more »

'تراث الإمارات' ينظم ندوة عن نشأة الجهاز الحكومي بأبوظبيأبوظبي في 23 أغسطس /وام/ نظم نادي تراث الإمارات يوم أمس الثلاثاء، بمقر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع له في أبوظبي، ندوة بعنوان 'الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي 1966 - 1968 قراءة في النشأة والتطوير'، تحدث فيها الدكتور محمد جكة المنصوري، والدكتور عبدالله محمد العوضي، وذلك في إطار برنامج 'محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان'. وتناول الدكتور محمد جكة المنصوري، عدة محطات في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين عامي 1966- 1968، موضحا أن...

Read more »

الحرف العربي.. لحظة جمالية تعزلنا عن همومناولد الخطاط الأردني جمال عبد الكريم الترك سنة 1966، واهتم بالخط العربي في سن مبكرة؛ حيث كان في البداية شغوفاً

Read more »