آيزنكوت يطالب بتحقيق فوري عقب اتهام نتنياهو بالتآمر ضد الأحزاب العربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت يوجه اتهامات صارمة لبنيامين نتنياهو ويدعو لفتح تحقيق عاجل بعد تقرير إعلامي يكشف عن مؤامرة مزعومة لتجريم نشطاء عربيين.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت ، أن خصمه السياسي الرئيسي بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة". جاء هذا التصريح الحاسم عقب ظهور تقرير إعلامي جديد نسب لمقربين من نتنياهو تورطاً في مكيدة مدبرة ضدّ الأحزاب العربية المشاركة في العملية السياسية.

تفاصيل التورط والتهديد الديمقراطي

صرّح آيزنكوت بأن سلوك نتنياهو ومحيطه المباشر يشكّل تهديداً واقعياً ومباشراً وفورياً لمؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية، مما يستدعي إقالة فورية للحكومة الحالية. وردّ الآيزنكوت تصريحاته هذه على خلفية تقرير نشرته القناة الثانية عشرة مساء الأحد، والذي كشف عن محاولة لتوظيف الجهاز الأمني ضدّ معارضة سياسية شرعية.

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وفقاً للمصدر الإعلامي، فقد قام إيدو نوردن رئيس مكتب نتنياهو بنقل شكوى رسمية إلى رئيس الشرطة عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر. وأشار التقرير إلى أن نوردن أحال المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات، تبين لاحقاً أنه كان موظفاً سابقاً في مكتب نتنياهو نفسه، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة.

المؤامرة والزج بالنشطاء العرب

بناءً على المعلومات التي قدّمها المصدر السابق، تمّ إيقاف ثلاثة نشطاء تابعين لحزب "القائمة العربية الموحدة" يوم الانتخابات، وذلك على خلفية اشتباه مزعوم بمحاولتهم شراء الأصوات. استغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة السياسية لشنّ حملة اتهامات واسعة ضدّ الأحزاب العربية بارتكاب غشّ انتخابي ممنهج.

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أُطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعد أن خلصت تحقيقات الشرطة إلى أن المعلومات المقدمة ضدّهم لا أي أساس لها من الصحة، مما يعني أن العملية كانت مجرد عملية استهداف سياسي وليس تحقيقاً أمنياً حقيقياً. وقد واجه الآيزنكوت هذه الوقائع برفض قاطع واعتبرها محاولة لزعزعة استقرار المشهد الانتخابي.

موقف نتنياهو وانهيار مفاوضات الوحدة

ردّ مكتب نتنياهو بقوة على التقرير، متّهماً القناة الثانية عشرة بـ"الكذب" والتحريف. وأكد البيان الصادر عن الحزب أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" من خلال ربط مصدر المعلومات بالشرطة، معتبراً أن الاتهامات الموجهة له هي محاولة تشويه لسمعة رئيس الحكومة المنتهية ولايته.

جاء هذا الجدل بعد بضع ساعات فقط من لقاء جمع ممثّلين للطرفين لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، وهو اللقاء الذي فشل في حسم الأمر. وصدر عن حزب نتنياهو بيان وصف فيه جهود الآيزنكوت بالزائفة، معتبراً أن رئيس الوزراء المكلّف ومرافقيه يمدّون يد الوحدة ظاهراً بينما يطلقون تصريحات يومية مشحونة بالهجمات السامة والنارية.

الاستقطاب السياسي وتأثيره على تشكيل الحكومة

يأتي هذا التصعيد في ظلّ كثافة الهجوم الذي يشنّه نتنياهو على الأحزاب العربية، التي قد تضطلع بدور حاسم ومحوري في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعد نتنياهو من الحكم تماماً. وسجّلت "القائمة العربية الموحدة" نتيجة تاريخية في البرلمان بحصولها على 19 مقعداً، مما يعزز من وزنها التفاوضي.

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طالب الآيزنكوت المنتمي إلى التيار الوسطي، والكلف بتشكيل الحكومة بعد انتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة، بفتح "تحقيق في ملابسات هذه القضيّة على الفور". واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية.

في خطوة إضافية، ندّد آيزنكوت الجمعة بما وصفه بـ"حملة عنصرية وعدوانية" يشنّها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ضدّ الأقلية العربية في إسرائيل. وشكّلت هذه الأقلية، التي تشكل نحو 20 في المئة من السكان، محور الجدل السياسي الحالي، وسط مخاوف من تأثير هذا الاستقطاب على استقرار البلاد وتشكيل الحكومة المقبلة.