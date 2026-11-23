المرشح غادي آيزنكوت يسعى لتوحيد كتلة التغيير لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد فشل محادثات التناوب مع نتنياهو وانتهاء المهلة المحددة.

أمام المرشح لتولي رئاسة الوزراء في إسرائيل غادي آيزنكوت ، تزداد التحديات صعوبة في ظل استمرار الجمود السياسي الذي يعيق تشكيل حكومة جديدة، حيث فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات مع حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى أي تفاهمات. ويبدو أن الطريق إلى توافق سياسي بات أكثر تعقيداً بسبب وجود خمس قضايا خلافية جوهرية تمنع التوصل إلى اتفاق، أبرزها فكرة التناوب على رئاسة الوزراء بين نتنياهو وآيزنكوت، وقضية تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

تعثر مفاوضات وحدة وطنية مع الليكود

انتهت الجولة الجديدة من الجلسات التفاوضية التي جمعته بممثلي حزب الليكود، دون إحراز أي تقدم ملموس، مما يعزز من حالة التشكك حول جدوى الاستمرار في هذه المسار. وقد استمرت هذه الاجتماعات قرابة أربع ساعات، حيث تم عرض المواقف المتعلقة بالقضايا الأساسية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اختراق حقيقي في المباحثات. ويعتبر حزب يشار أن مشاركته في هذه المفاوضات تعكس التزاماً حقيقياً بالسعي لتشكيل أوسع حكومة ممكنة، حيث طلب آيزنكوت من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة بجدية.

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موقف غولان والكتلة التغييرية

من جانب آخر، دعا يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، التكتل الذي يقوده غادي آيزنكوت إلى التوقف عن ما وصفها بـ "المحادثات الزائفة" مع حزب الليكود، والمباشرة فوراً بتشكيل الحكومة. وأوضح غولان في منشور على منصة إكس أن الأمر يتطلب مجرد الشجاعة السياسية لتحقيق الهدف، مشيراً إلى أن كتلة التغيير تملك أغلبية برلمانية قوية تصل إلى 67 مقعداً، وهي فرصة يجب استغلالها لتأسيس حكومة مستقرة. وأكد أن هذه الحكومة يمكن أن تستمر لمدة أربع سنوات، داعياً إلى حسم الموقف السياسي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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الشروط الإسرائيلية والخيارات البديلة

يواجه آيزنكوت عقبات كبيرة من الليكود الذي طرح شروطاً مسبقة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، منها وقف كافة الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية الموجهة لنتنياهو، واستبعاد الأحزاب العربية من الائتلاف. وفي حال تعذر الحصول على أغلبية 61 مقعداً من أصل 120، قد يلجأ آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية، مع وجود أمل في الحصول على دعم خارجي من أحزاب عربية دون مشاركتها الرسمية في الحكومة. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان بقاء الحكومة في السدة رغم الخلافات العميقة بين الأحزاب.

المهلة الزمنية والمستقبل السياسي

تتصاعد الضغوط الزمنية على آيزنكوت حيث تنتهي المهلة المحددة لتشكيل حكومته في السادس من ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها لمدة أربعة عشر يوماً إضافية. ويشير تقرير لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن آيزنكوت يعتزم الإعلان عن توصله إلى صيغة جديدة تمكنه من تشكيل الحكومة بنجاح، مما سيؤدي إلى طرح الائتلاف المرشح للتصويت في الكنيست خلال الأيام القليلة القادمة. ورغم أن نتنياهو يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي، إلا أن فشل الليكود في تحقيق غالبية واضحة يفتح المجال أمام تحالفات بديلة قد تغير المشهد السياسي في إسرائيل.