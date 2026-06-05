آيرينا المتحدة بشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتسريع تمويل الطاقة المتجددة دولياً

تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتقديم حلول تأمين ائتماني ومساعدة المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة، مع توسيع منصة إيتاف إلى 15 شريكاً وتقدير 4.15 مليار دولار أمريكي للمبادرات العالمية للمشاريع المتجددة.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المعروفة باسم آيرينا ، عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد لائتمان : : : : :.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المعروفة باسم آيرينا، عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد لائتمان : : : : :





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آيرينا الاتحاد لائتمان الصادرات منصة إيتاف التمويل الايديمنى التخفيف من المخاطر الطاقة المتجددة الأمم المتحدة الاستدامة الحد من الكربون

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