آلاف التشيك يحتجون ضد خطة الحكومة خفض تمويل وسائل الإعلام

احتشد عشرات الآلاف في براغ للتعبير عن قلقهم من مشروع قانون يهدف إلى خفض رسوم الإعلام العام ودمج تمويله في الميزانية العامة للدولة.

احتشد عشرات الآلاف من المواطنين في العاصمة التشيكية براغ يوم الأحد الماضي للتعبير عن رفضهم الحاد للخطة الحكومية المقترحة، والتي تهدف إلى خفض رسوم الاشتراك في وسائل الإعلام العامة وتحويل هذا التمويل كلياً إلى الميزانية العامة للدولة. جاء هذا التجمع الكبير كنتيجة مباشرة لقرارات تشريعية أثارت جدلاً واسعاً بشأن الاستقلال الصحفي والحريات الإعلامية في البلاد.

تفاصيل مشروع القانون والتغييرات المالية المقترحة

تستهدف الخطة الحكومية إجراء تخفيضات جوهرية في التمويل المخصص لقطاع الإعلام، حيث من شأن التعديلات المقترحة أن تؤدي إلى انخفاض نسبة fifteen بالمئة من الميزانية المتاحة. وفقاً للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام المعنية، سيؤدي هذا الخصم إلى تقليص الميزانية الاسمية للتلفزيون التشيكي لتصل إلى مستويات كانت سائدة في عام two thousand and eight، في حين ستصل ميزانية الإذاعة التشيكية إلى مستويات عام two thousand and five.

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تؤكد المؤسسات الإعلامية أن هذه الأرقام غير قابلة للتطبيق على الإطلاق في ظل التكاليف التشغيلية الحالية، وتحذر من أن هذا الانخفاض الحاد سيهدد قدرة هذه المؤسسات على استمرار عملها بشكل مستقل وفعال، مما يمس بجوهر رسالتها العامة.

المعارضون والمقارنات التاريخية مع دول الجوار

قارن النقاد والخبراء المقترحات الواردة في مشروع القانون الذي تم إقراره في أكتوبر الماضي بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإعلامي في المجر خلال عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان. وقد أنشأ أوربان في ولايته سلسلة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وهو نموذج يحذر المحتجون من تكراره في التشيك تحت ذريعة الإصلاح المالي.

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وتتهم الحكومة التشيكية، التي يقودها رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، وسائل الإعلام الخاصة والعامة بالتحيز في تغطيتها للأخبار، وذلك بدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي لتيار اليمين المتطرف، بالإضافة إلى حزب موتوريستس المتشكك في سياسة الاتحاد الأوروبي.

تفاعل الجمهور والمناخ الاجتماعي للمظاهرة

شهدت محطات قطار الأنفاق المجاورة ازدحاماً كبيراً من قبل المحتجين الذين امتدوا لملء حديقة ليتنا المطلة على العاصمة براغ، حاملين لافتات تطالب بعدم التدخل في شؤون وسائل الإعلام وترفض فرض سياسات سياسية على القطاع الصحفي. وقد شارك في المظاهرة فئات متنوعة شملت طلاباً، وجنوداً، ومعارضين سابقين وقعوا على مبادرة تحمل اسم ميثاق seventy seven، مما أضفى طابعاً تاريخياً وثورياً على الحدث.

ارتدى كثير من المشاركين قبعات مدببة مصنوعة من الصحف، وذلك تكريماً لشخصية رسوم متحركة كانت تقدم قصصاً ما قبل النوم للأطفال كل ليلة على شاشة التلفزيون التشيكي لعقود من الزمن، في إشارة رمزية قوية لثقافة البلد وهويته الإعلامية المستقلة.

التحديات السياسية وآفاق المستقبل

انتقدت أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية الحكومة بشدة لتسرعها غير المسبوق في إقرار مشروع القانون الأولي في منتصف الليل من شهر أكتوبر، مما دعا الائتلاف الحاكم إلى إلغاء القانون فوراً. وتوقع المنظمون أن يكون عدد المشاركين في هذا الاحتجاج أكبر من أي تجمع مناهض للحكومة سابق، متجاوزين الأرقام التي سجلت في مارس الماضي حين شارك أكثر من two hundred thousand شخص في مسيرة مماثلة.

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يرى المعارضون أن هذه الحركة قد تصبح أكبر احتجاج تشهده البلاد منذ ثورة السبعينيات، وتحديداً منذ ثورة مخملية عام one thousand nine hundred وثمانية وثمانون التي أطاحت بالحكم الشيوعي ودفعت بالكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل إلى سدة الحكم. في غضون ذلك، يواصل العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة التشيكية كفاحهم بإضراب استمر ليوم واحد في أوائل نوفمبر، مما أدى إلى تقييد البث واندلاع احتجاجات حظيت بدعم واسع من الفنانين والطلاب الذين يخشون على مستقبل الحريات الإعلامية.