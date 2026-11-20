تقترح توصيات آلان ميلبورن استبدال الإعانات النقدية للشباب ببرامج توظيف ودعم حكومية موجهة، وسط جدل حول كفاءتها وتكلفتها على المدى القصير.

قدّم عضو البرلمان البريطاني آلان ميلبورن توصيات تهدف إلى إعادة تشكيل دولة الرعاية الاجتماعية وسوق العمل للشباب في المملكة المتحدة. وتتضمن توصياته وعداً لجيل كامل من الشباب في مجالات التعليم والصحة و الرعاية الاجتماعية وسوق العمل، وتمثل امتداداً واضحاً لجذور حزب العمال الجديد في الفكر السياسي البريطاني.

ترى توصيات ميلبورن أن نظام الإعانات تحوّل إلى فخ بدلاً من أن يكون نقطة انطلاق، ولذلك تعهد بتغيير النظام بحيث لا يكتفي بصرف المال للشباب، بل يبني لهم خطة للمشاركة في الحياة العملية. وتأتي هذه التوصيات في سياق نقاش أوسع حول دور الدولة في دعم الفئات الأكثر هشاشة.

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المحور الرئيسي لمقترحات ميلبورن للشباب

يقوم المحور الرئيسي لمقترحات آلان ميلبورن على تقديم المساعدة للحصول على وظيفة، بدلاً من صرف إعانات الرعاية الاجتماعية للشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون. ويأتي ذلك امتداداً لمقترحات مماثلة تدعو إلى تحويل مخصصات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أموال مرتبطة بخطة للتعليم والصحة والرعاية، إلى ضمان قدرة المدارس على توفير الدعم المناسب للجميع.

وفي الحالتين تنقلب التوصية التقليدية لعلماء الاقتصاد، التي تقول إن المدفوعات النقدية أفضل لأن الناس أدرى بكيفية إنفاق أموالهم. وتحل محلها فكرة أن الدولة أعرف بمصلحة المستفيدين، وهو تحول جوهري في فلسفة الدعم الاجتماعي في بريطانيا.

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يعكس هذا التوجه جزئياً مزاج الرأي العام، إذ لا يمكن لأنظمة الرعاية الاجتماعية أن تعمل إلا بموافقة واسعة من الناخبين. وتُظهر استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في هذا الدعم الشعبي خلال العقد الحالي.

مخاوف الاحتيال وموقف الرأي العام

ساهم الاستياء الشعبي من نظام الرعاية الاجتماعية في تعزيز الدعوة إلى إعادة الهيكلة، إذ تسبب الكشف عن خسائر ضخمة ناجمة عن الاحتيال، إضافة إلى الأخطاء في برامج دعم الشركات خلال سنوات جائحة كوفيد، في ترسيخ الانطباع بأن النظام يمول من لا يستحق.

كما ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي حالة الاستياء، مع ترويج مؤثرين لطرق التحايل على النظام. وقد أسهم هذا المناخ في جعل الإصلاح خياراً أكثر قبولاً لدى قطاع من الناخبين، رغم أن النقاش يظل مفتوحاً حول حجم المشكلة الفعلي.

في المقابل، يرى منتقدو التوجه أن البرامج الحكومية الموجهة التي ستحل محل الإعانات لا تضمن بالضرورة أن تعمل بكفاءة أفضل. فالشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، المعروفون اختصاراً بفئة نيتس، يشكلون فئة شديدة التنوع، ولا يمكن لوحدة فرص الشباب الجديدة أن تتبنى نهجاً موحداً ينطبق على الجميع.

فئة نيتس بين الإعانات والدعم العام

تشير أبحاث معهد الدراسات المالية إلى أن نحو ثلث شباب فئة نيتس لا يطالبون بإعانات، ويتمتعون بفرص عمل جيدة نسبياً وصحة جيدة ومستوى تعليمي يفوق المتوسط. ولذلك قد يكون من الأفضل للخدمة الجديدة أن تترك هذه الفئة وشأنها بدلاً من إدراجها ضمن برامج الدعم.

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وسواء تعلق الأمر بفئة نيتس أو بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الكبيرة، فإن الانتقال من الإنفاق النقدي إلى الدعم العام سيرفع التكاليف حتماً على المدى القصير. فستكون هناك فترة تشغيل مزدوج إلى أن تُنشأ الأنظمة الجديدة، بالتوازي مع تقليص مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

ويتوقع تقرير ميلبورن تحقيق وفورات بعد عقد من الزمن، وهو توقع يصفه منتقدوه بأنه مجرد تخمين. ومع ذلك يرى ميلبورن أن المال ليس القضية الجوهرية، وأن الشباب الذين لا يملكون آفاقاً يمثلون مأساة وطنية، وليسوا السبب وراء ارتفاع الضرائب.

الدعم الحكومي وتجربة الإصلاح السابقة

تفيد توصيات ميلبورن بأن المسؤولين الحقيقيين عن الزيادات الضريبية هم ارتفاع تكاليف الفائدة، وشيخوخة السكان التي تتطلب رعاية صحية، وخفض العجز، ومخصصات رعاية المتقاعدين، وليس الرعاية الاجتماعية لغير المتقاعدين.

يشير الكاتب إلى أن الأغلبية العظمى من الشباب لا تحتاج إلى تدخل الدولة، وتتحمل بالفعل مسؤولية مستقبلها، لكن المملكة المتحدة قادرة على أداء أفضل من ترك نسبة 13 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً عرضة للفقر والاعتماد على الإعانات.

يستحضر النقاش تجربة منتصف تسعينيات القرن الماضي، حين واجهت المملكة المتحدة مشكلة الآباء الوحيدين، ومبادرة الصفقة الجديدة التي أطلقها حزب العمال الجديد، والتي أكدت عدم وجود مسار للإعانات لمن يرفضون قبول الدعم أو التدريب أو التوظيف المدعوم. ويخلص ميلبورن إلى أن الدولة ينبغي أن تكون عامل تمكين حيثما دعت الحاجة، إلا أن الخطر يكمن في ألا يرقى القطاع العام إلى مستوى طموحاته الكبيرة.