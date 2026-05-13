آفاق العلاقات الأمريكية الصينية بين طموحات الصفقة الكبرى وتحديات الصراع الاستراتيجي

تحليل مفصل لتحولات العلاقة بين واشنطن وبكين، بدءاً من دبلوماسية البينغ بونغ وصولاً إلى الحروب التجارية والتقنية، مع تسليط الضوء على زيارة ترامب الأخيرة لبكين وإمكانية تحقيق تفاهمات اقتصادية جديدة.

اتسمت مسيرة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية عبر العقود الماضية بحالة من التذبذب الحاد، حيث تراوحت هذه العلاقة بين فترات من الحذر الشديد ومحاولات التقارب الاستراتيجي، وصولاً إلى مرحلة الصدام المباشر في شكل حروب تجارية ومنافسات شرسة على الصدارة العالمية.

هذا المسار المتعرج لم يكن مجرد خلافات ثنائية، بل ألقى بظلاله على استقرار المشهد العالمي بأسره، نظراً لكون الدولتين تمثلان أكبر قوتين اقتصاديتين على وجه الأرض. وفي الوقت الراهن، تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو العاصمة بكين، حيث تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملة معها ملامح ما يوصف بـ 'الصفقة الكبرى'، والتي تشير تقارير وكالة رويترز إلى أنها تتمحور حول تبادل قوائم من السلع غير الحساسة بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار لكل طرف، مع خفض الرسوم الجمركية لتعزيز التبادل التجاري المباشر، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كنا بصدد مرحلة جديدة من التعاون الفعلي أم أنها مجرد تهدئة مؤقتة.

بالعودة إلى الجذور التاريخية، نجد أن عام 1971 مثل نقطة تحول محورية عبر ما عرف بـ 'دبلوماسية البينغ بونغ'، حيث ساهمت رياضة تنس الطاولة في كسر الجمود الذي فرضه صراع الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي. هذا التقارب مهد الطريق للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس ريتشارد نيكسون إلى بكين عام 1972، والتي كانت تهدف في جوهرها إلى مواجهة النفوذ السوفيتي وتقليص هيمنة المعسكر الشرقي، وهو ما توج بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة في مطلع يناير من عام 1979.

ومع بداية الألفية الجديدة، دخل البلدان مرحلة من التقارب الاقتصادي العميق، حيث دعمت واشنطن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001، وهو القرار الذي فتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات الصينية وأطلق شرارة نمو اقتصادي صيني متسارع ومذهل. إلا أن هذا الصعود لم يمر دون قلق أمريكي، خاصة مع تزايد النشاط العسكري والصيني في بحر الصين الجنوبي، مما دفع إدارة أوباما حينها إلى تبني استراتيجية 'التحول نحو آسيا' لتعزيز الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي بهدف احتواء النفوذ المتصاعد لبكين.

ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة في عام 2018، انتقلت العلاقة من التنافس الصامت إلى الصراع العلني والمفتوح، حيث فرض ترامب رسوماً جمركية باهظة على الواردات الصينية وصلت إلى 25%، واصفاً الصين بأنها 'معتدٍ اقتصادي'، مما أشعل حرباً تجارية واسعة النطاق. ولم يتوقف الأمر عند السلع المادية، بل امتد الصراع ليشمل السيادة الرقمية والتكنولوجية، وبلغ ذروته في عامي 2024 و2025 من خلال حرب الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

فقد فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير معدات التصنيع المتقدمة والرقائق المتطورة، لترد الصين بحظر تصدير معادن نادرة وحيوية تدخل في الصناعات التكنولوجية مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيموني. وفي ظل هذا التدهور، يرى مراقبون أن الزيارة الحالية للرئيس الأمريكي هي محاولة لإيقاف الانهيار الشامل في العلاقات، خاصة في ظل أزمات الثقة العميقة وسلاسل الإمداد المتضررة، وهو ما اعتبرته بعض الصحف الصينية 'فرصة ثمينة' لإذابة الجليد.

وعند تحليل المشهد البروتوكولي والميداني، يلاحظ وجود تباينات واضحة؛ ففي عام 2017، حظي ترامب باستقبال فاخر في بكين عكس رغبة في التوافق مع الرئيس شي جين بينغ، وهو ما دفع ترامب حينها لوصف نظيره الصيني بأنه 'رجل مميز للغاية' ووصف الصين بأنها 'بلد عظيم'، تزامناً مع صفقات قدرت بـ 250 مليار دولار في مجالات الطاقة والطيران. أما اليوم، فتبدو الرؤية أكثر تعقيداً، حيث تحذر صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست من التحول السريع نحو 'التنافس الاستراتيجي الصريح'، مذكرة بأن الصفقات الضخمة لم تمنع اندلاع خلافات حادة حول جائحة كوفيد-19 أو إغلاق القنصليات أو التوترات المتصاعدة حول تايوان.

ورغم تصريحات ترامب الأخيرة عبر منصة 'تروث سوشيال' التي طالب فيها الرئيس شي بتعزيز وجود الشركات الأمريكية في الصين لرفع مستوى الجمهورية الصينية، وبالرغم من الاستقبال الشعبي الحافل لترامب من قبل مئات الشباب في بكين، يبقى السؤال قائماً: هل ستتحول هذه المجاملات البروتوكولية إلى تعاون استراتيجي مستدام ينهي حالة الاحتقان بين القطبين الاقتصاديين





العلاقات الأمريكية الصينية الحرب التجارية الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي

