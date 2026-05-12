آفاق واعدة وشراكة استراتيجية: الإمارات وسوريا نحو حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة

استعراض شامل لنمو العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، مع التركيز على قفزة التجارة غير النفطية والفرص الاستثمارية في إعادة الإعمار والبنية التحتية.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية تحولاً جذرياً وملموساً في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى بوضوح في التصريحات الأخيرة لوزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.

حيث أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق قفزة نوعية وصلت إلى 1.4 مليار دولار خلال العام المنصرم، وهو رقم لا يعكس فقط القيمة المالية للتبادلات، بل يجسد عمق الرؤية المشتركة والتطلع نحو بناء مستقبل اقتصادي متين. إن هذا التطور المتسارع في العلاقات التجارية يفتح الباب على مصراعيه أمام آفاق واسعة للارتقاء بهذه العلاقة من مجرد تبادل تجاري تقليدي إلى شراكة اقتصادية استراتيجية شاملة، ترتكز في جوهرها على الابتكار والبحث عن فرص جديدة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لكل من دبي وأبوظبي من جهة، ودمشق من جهة أخرى، مما يساهم في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي في القطاعات التي تهم الجانبين.

وفي سياق متصل، سلط الزيودي الضوء على الإحصائيات المذهلة المتعلقة بالتجارة غير النفطية، والتي سجلت نمواً قياسياً غير مسبوق بنسبة بلغت 132 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه. هذا النمو التاريخي يمثل أعلى قيمة يتم تسجيلها في تاريخ العلاقات التجارية بين الدولتين، وهو مؤشر قوي على الالتزام المتبادل بفتح قنوات التواصل وتسهيل تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المنحنيات التصاعدية في السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الثقة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعيق حركة التجارة، مما يجعل من هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في كيفية تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية مثمرة تعود بالنفع على الشعوب. أما فيما يتعلق بمسار التعافي السوري، فقد أكد وزير التجارة الخارجية أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار، والتي تشمل حزمة واسعة من المشاريع الحيوية.

وأوضح أن التركيز سينصب على دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، وتطوير المناطق الصناعية والمدن الحديثة التي يمكن أن تكون مراكز للجذب الاستثماري. كما تم التطرق إلى أهمية التعاون في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير موارد الطاقة والمياه لضمان استدامة النمو.

علاوة على ذلك، تبرز أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لتعمل سوريا كجسر يربط الأسواق الإقليمية بالأسواق العالمية، بالتوازي مع دعم جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في الريادة الرقمية. ومن الجانب التنظيمي والمؤسسي، يمثل المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي انعقد في دمشق حجر الزاوية في هذه العلاقة المتطورة، حيث جسد تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

هذا المنتدى ليس مجرد لقاء تعارفي، بل هو خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات وتسهيل تدفقاتها بين البلدين. وقد دعا الوزير الزيودي كافة الفاعلين الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرص المتاحة، والعمل بروح الشراكة والثقة المتبادلة، مع التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات الناجحة وابتكار حلول اقتصادية مرنة تدعم النمو المشترك وتطلق مبادرات استثمارية جديدة تخلق فرص عمل وتدفع بعجلة التنمية.

وفي الختام، شدد وزير التجارة الخارجية على ضرورة الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية التي يمتلكها كل طرف؛ فبينما تمتلك سوريا موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعلها نقطة ارتكاز في المنطقة، تمتلك دولة الإمارات خبرات عالمية واسعة ومكانة راسخة كمركز دولي رائد للتجارة والاستثمار والتمويل. إن دمج هذه المزايا سيسهم بلا شك في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الخاصين، مما يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تضمن تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة وتساهم في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، وهو ما يعكس التزام الإمارات بدعم مسارات النمو والتعاون البناء مع الدول الشقيقة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التجارة الإماراتية السورية الاستثمار إعادة الإعمار التبادل التجاري الشراكة الاقتصادية

United States Latest News, United States Headlines