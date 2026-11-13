آر بي كينج ميكر يتوج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي

الجواد آر بي كينج ميكر يفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أبوظبي بمشاركة 14 جوادا وجوائز totaling 511 ألف درهم.

حقق الجواد آر بي كينج ميكر ، المملوك ل محمد علي سيف المزيني ، فوزا مميزا بتتويجه بلقب سباق تحضيري ل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثالثة. أقيم هذا الحدث الرياضي الهام أمس الخميس على مضمار أبوظبي، وسط مشاركة واسعة لنخبة الخيول المحلية والعالمية.

قاد الفارس حمد البوسعيدي الجواد خلال السباق، تحت إشراف المدرب طحنون العلوي، ليحصد اللقب بعد منافسة شديدة مع المنافسين. جاء هذا الفوز تمهيدا للسباق الرئيسي المقرر عقده يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، والذي سيحتفل بموسم اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إرث الفروسية في إمارة أبوظبي.

تفاصيل السباق والجوائز المالية الضخمة

شهد السباق الرابع الذي تنافس فيه آر بي كينج ميكر حضور 14 جوادا من فئة أربع سنوات فما فوق، ضمن الأمسية الرابعة من الموسم الجديد. تضمنت هذه الأمسية سبع أشواط مخصصة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز مالية بلغت 511 ألف درهم.

تمكن آر بي كينج ميكر من الفوز في الشوط الرابع الذي قطع مسافته البالغة 2200 متر، والبالغة جوائزه 111 ألف درهم. سجل الجواد وقتا قياسيا قدره دقيقتان و26.46 ثانية، متفوقا على نخبة الخيول المشاركة في منافسات قوية ومثيرة أعجبت الحضور.

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نتائج الأشواط الأخرى والفرق الرابحة

في الشوط الثالث المخصص للخيول بعمر أربع سنوات لمسافة 2200 متر وجوائز تبلغ 66 ألف درهم، حصدت المهرة توركواز التابعة لإسطبلات العجبان لقب ديربي أبوظبي التحضيري. قاد هذه المهرة الفارس صموئيل لجري تحت إشراف المدرب عبد الله الحمادي.

تفوقت الفرس أيه أف صقاره المملوكة لخالد خليفة النابودة في الشوط الأول لسباق ياس للسرعة، وهي مسافة 1200 متر وجوائز 66 ألف درهم. قادت الفرس الفارس سيلفستر دي سوسا بإشراف المدرب أرنست أورتيل، لتحرز الفوز الأول في الأمسية.

أهدى الجواد يه إف الطرف الثنائية لخيول خالد خليفة النابودة والمدرب أرنست أورتيل، بفوزه في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر بجوائز 70 ألف درهم. كان الجواد بقيادة الفارس برناردو بينيرو في سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول من توليد الإمارات.

استمرار النجاحات والفوز بالأمسية

أسفرت منافسات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر عن فوز الفرس عصماء عذبة التابعة لعذبة للسباقات بلقب بني ياس مايل بجوائز 66 ألف درهم. حقق الفارس صموئيل لجري فوزه الثاني في الأمسية بقيادة هذه الفرس تحت إشراف المدرب ماشي كاكيبريك.

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ذهب لقب ثندر هوف مايل في الشوط السادس إلى الجواد إنر سيتي المملوك لخليفة بن دسمال، وهو سباق للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق. فاز الجواد بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب مصبح المهيري، في سباق بلغته جوائز 66 ألف درهم.

اختتم الجواد جدال التابع لأ.ر.م ريسنج منافسات الأمسية بالفوز بلقب الشوط السابع ذا ماري تايم سبرنت لمسافة 1400 متر. قاد الفارس سيلفستر دي سوسا الجواد تحت إشراف المدرب إد كريسفورد، ليحقق فوزه الثاني في الأمسية الأخيرة التي شهدت تنافسا كبيرا.