آرت دبي 2026: رؤية استراتيجية لتعزيز الحوار الإبداعي وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للفنون

تفاصيل رؤية برنامج آرت دبي 2026 التي تركز على التفاعل الإبداعي وتطوير العلاقة بين الجمهور والفن، مع تسليط الضوء على دور دبي في دعم الاقتصاد الإبداعي والثقافة العالمية.

أكدت أليكسي غلاس كانتور أن برنامج آرت دبي 2026 يرتكز في جوهره على مفهوم التلاقي والاندماج و التفاعل الإبداعي المستمر، حيث يسعى إلى تقديم تجربة فنية شاملة ومتكاملة تجمع بين الفنانين المبدعين والمؤسسات الثقافية المرموقة والجمهور العريض ضمن فضاء مفتوح يتميز بتعدد الأصوات وتنوع الرؤى الجمالية والفكرية.

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي ليعكس التحولات الفنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، والحراك الثقافي العالمي الذي يتسم بالديناميكية والقدرة على التجدد، مما يعزز من دور الفن ليس فقط كأداة للتعبير الجمالي، بل كمنصة أساسية للتبادل الفكري العميق ومشاركة التجارب الإنسانية المشتركة التي تتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية، وهو ما يجعل من آرت دبي جسراً للتواصل بين مختلف الحضارات والشعوب في إطار من الاحترام المتبادل والإبداع المشترك.

وفي تصريح خاص لـ صحيفة البيان على هامش فعاليات النسخة العشرين لـ آرت دبي، أشارت غلاس إلى أن الدورة الحالية والنسخ المستقبلية تسعى بشكل جاد إلى إعادة صياغة العلاقة التقليدية بين الجمهور والعمل الفني، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من التركيبات الفنية المعاصرة والعروض الأدائية الحية والحوارات التفاعلية التي تكسر الحاجز بين المشاهد والعمل الإبداعي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى منح الزوار فرصة ذهبية لاكتشاف الفن بطرق جديدة وغير تقليدية، بعيداً عن الأطر الكلاسيكية للمعارض، مما يشجعهم على الانخراط المباشر في التجربة الإبداعية والتفاعل معها وجدانياً وفكرياً، وهو ما يحول عملية المشاهدة من حالة التلقي السلبي إلى حالة المشاركة الفعالة التي تثير التساؤلات وتفتح آفاقاً جديدة للتفكير والتأمل في القضايا الإنسانية والكونية.

وأشارت كانتور إلى أن استضافة دبي لهذا الحدث الفني العالمي الضخم تعكس المكانة المتنامية والمرموقة التي رسختها الإمارة على خريطة الثقافة والفنون الدولية، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية والداعمة للإبداع التي تتبناها القيادة الرشيدة، والتي نجحت في استقطاب أبرز المواهب الفنية والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم. وأكدت أن دبي استطاعت خلال السنوات الماضية بناء منظومة ثقافية متكاملة تتسم بالتناغم والشمولية، حيث تجمع بين الفن والابتكار والتنوع الثقافي الفريد، مما جعلها بيئة خصبة وجاذبة للفنانين وصالات العرض والمبادرات الإبداعية الطموحة، وحولها إلى منصة عالمية رائدة للحوار بين الثقافات المختلفة، حيث يلتقي الشرق بالغرب في تناغم فني فريد يعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي.

كما أفادت بأن آرت دبي لا يمثل مجرد معرض فني سنوي لعرض اللوحات والمنحوتات، بل يشكل مساحة حيوية للتلاقي الفكري والثقافي، تسهم بشكل فعال في تعزيز التبادل المعرفي بين الفنانين والجمهور والمهنيين المتخصصين في القطاع الإبداعي. وأضافت أن لهذا الحدث دوراً محورياً في دعم الصناعات الثقافية وتنمية الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المواهب الشابة وفتح أسواق جديدة للفنون المعاصرة.

وأوضحت أن الحضور الدولي الواسع الذي يشهده الحدث سنوياً هو دليل قاطع على الثقة المتزايدة بمكانة دبي كمركز عالمي للفنون المعاصرة، وقدرتها الفائقة على احتضان المبادرات الثقافية الكبرى التي تنجح في الجمع بين الأصالة المتمثلة في الجذور الثقافية والحداثة المتمثلة في الرؤى المستقبلية، مما يفتح آفاقاً غير مسبوقة للتعاون والإنتاج الفني المشترك. وفي ختام حديثها، أوضحت غلاس أن الفعاليات المصاحبة التي تم تصميمها لهذا العام تهدف إلى تقديم تجارب فنية غامرة وتفاعلية تدمج بين التكنولوجيا والفن، وتدعو الجمهور إلى التأمل العميق والاستكشاف المستمر والمشاركة النشطة، بما يمنح كل زائر تجربة شخصية مختلفة وفريدة من نوعها.

هذا النهج يعزز من مفهوم الفن كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية وكوسيلة للتواصل الإنساني الراقي. وأكدت أن آرت دبي سيواصل لعب دوره المحوري في ترسيخ حضور دبي كمركز عالمي للإبداع والفنون، ومنصة تجمع الأصوات الفنية المتنوعة من كل حدب وصوب، وتحتفي بالتجارب الجديدة والرؤى المستقبلية التي ترسم ملامح الفن المعاصر في القرن الحادي والعشرين، بما يضمن استدامة الحراك الثقافي وتعزيز جودة الحياة الإبداعية في المجتمع





