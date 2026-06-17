آبل تخطط لإطلاق جيل جديد من أير بود بكاميرا وهاتف قابل للطي في 2027

كشفت مصادر مطلعة أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق جيل جديد من سماعات أير بود مزودة بكاميرا إلى جانب هاتف قابل للطي والجيل التالي من آيفون في أواخر 2027، احتفالاً بالذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون، في أكبر حزمة منتجات متزامنة في تاريخ الشركة.

تستعد عملاقة ال تكنولوجيا الأمريكية آبل لإطلاق جيل جديد من سماعات أير بود مزودة بكاميرا في نهاية عام 2027، ضمن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، فإن الشركة تسعى لتوقيت إطلاق هذه السماعات مع هاتفها القابل للطي،อิoman بالإضافة إلى الجيل التالي من هاتف آيفون الذكي، احتفالاً بالذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف من سلسلة آيفون. ومن المقرر أن تشكل هذه الأجهزة جزءاً من أكبر حزمة منتجات جديدة متزامنة في تاريخ آبل على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأجهزة في دعم مسيرة نمو الشركة خلال السنة الأولى الكاملة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي سيتولى منصبه في الأول من سبتمبر المقبل. وقد وصل تطوير المنتجات الثلاثة إلى مراحل متقدمة خلال الأشهر الماضية. ووفقاً لتقارير سابقة من بلومبرج، فقد تسارعت وتيرة العمل على سماعات أير بود الجديدة، حيث تم تجهيز النماذج الأولية بتقنيات وبرمجيات شبه نهائية.

وتعمل الشركة concurrently على تطوير مجموعة جديدة من الشرائح للأجهزة المستقبلية، مبنيّة على الجيل التالي من تكنولوجيا تصنيع السيليكون. وفي الوقت الحالي، تجري آبل الاختبارات النهائية لمجموعة الأجهزة والتطبيقات الجديدة المقرر إطلاقها في خريف 2027. وتختبر الشركة حالياً أجهزة الخريف المقبل بالتزامن مع نظام التشغيل iOS 28، وكذلك تحديث برمجي أجهزة آيفون الذي يحمل الاسم الرمزي "بيل" والمزمع طرحه في 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل أطلقت مؤخراً نظام التشغيل iOS 27، والذي سيتوفر للمستخدمين لاحقاً من هذا العام مع إصدار جديد من مساعدها الشخصي سيري. تعكس هذه الخطوات التوسعية خطة آبل الطموحة لتثبيت ريادتها في مجال الأجهزة المتصلة بالذكاء الاصطناعي، من خلال إدخال ميزات مبتكرة مثل الكاميرا في سماعات الأذن، والتي قد تفتح آفاقاً جديدة لتطبيقات الواقع المعزز والتواصل. كما أن إطلاق هاتف قابل للطي سيمثل قفزة نوعية في تصميم الهواتف الذكية، ويعكس التزام آبل بتقديم تجارب مستخدم فريدة.

وتظهر التركيز على تطوير الشرائح الخاصة بالشركة来控制 من دمج الأجهزة والبرمجيات، مما يعزز أداءها ويضمن تحكماً أفضل في دورة الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التزامن بين إطلاق الأجهزة الرئيسية مثل آيفون وآير بود والهاتف القابل للطي يهدف إلى خلق تأثير تآزري في المبيعات وزيادة الحصة السوقية. وتأتي هذه المبادرات في توقيت حساس، حيث توagam الشركة منافسة متصاعدة من شركات صينية وأمريكية أخرى، وتحتاج إلى إظهار نمو مستدام في ظل القيادة الجديدة.

وبالتالي، فإن نجاح هذه المنتجات لن يقتصر على تعزيز الإيرادات فحسب، بل سيشكل أيضاً مؤشراً مهماً على قدرة الإدارة الجديدة على تنفيذ رؤية طويلة الأمد تحافظ على مكانة آبل كرائدة في الابتكار التكنولوجي





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آبل أير بود هاتف قابل للطي آيفون ذكاء اصطناعي

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